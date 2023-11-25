Yücel Arzen’in bestesine Youtube sansürü

Video paylaşım platformu Youtube, İsrail'in Kudüs'teki işgaline karşı bestelenen şarkılara tahammül edemedi. AK Parti İstanbul Milletvekili, müzisyen Yücel Arzen ile ABD'li şarkıcı Della Miles, "Kudüs İşgal Altında" adıyla bestesi aynı olan 2 ayrı eser yayımladı. Söz ve müziği Yücel Arzen'e ait olan Türkçe eseri yine Arzen, sözleri Vugar Hasani'ye ait İngilizce eseri Miles seslendirdi. Türkçe eser yayımladıktan kısa bir süre sonra kaldırıldı. Arzen, sosyal medya paylaşımında, "Kaldırmışlar videoyu. Demek doğru yoldayız. Düşünün; 3 dakika oldu. İzlenmiş. Yasaklanmış ve yayınladığımız kanala 15 gün ceza vermişler" ifadelerini kullandı.