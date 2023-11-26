İkinci rehine takası gerçekleşti

İsrail ile Hamas arasında 4 günlük insani ateşkes konusunda yapılan uzlaşının ardından gözler esir takasına çevildi. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün yapılması planlanan esir takasının ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "İsrail, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişiyle ilgili mutabakata uyana kadar esirlerin serbest bırakılmasını erteledik" denildi.Bu açıklama üzerine israilli yetkililerin, Hamas'ın esirleri gece yarısına kadar bırakmaması halinde Gazze Şeridi'ne saldıracağı tehdidinde bulundukları iddia edildi. Devreye Katar girdi. Katar Dışişleri Bakanlığı, "Mutabakatın uygulanmasının önündeki engeller ortadan kaldırıldı. Bu gece, 39 Filistinli esire karşılık 13 İsrailli esir serbest kalacak" açıklamasında bulundu. Katar'ın açıklamasının ardından Hamas gece yarısı 13 israilliyi serbest bıraktı.