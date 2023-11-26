Vekil seçilmesine rağmen İBB’nin aracını bırakmadı

2019'da İBB şirketlerinden İSYÖN'e Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan CHP Milletvekili Gökhan Günaydın'ın, hâlâ İBB tarafından tahsis edilen otomobili kullandığı ortaya çıktı. Günaydın'ın vekil seçildikten sonra aracı teslim etmediği hatta Ankara'da kullanılan aracın trafik cezası yediği öğrenildi.Günaydın'ın Ankara'ya geçtikten sonra İBB'ye ait makam aracını kullanmaya devam ederken İBB iştiraki BİMTAŞ tarafından kiralanan Skoda Marka 34 ERB385 plakalı araca, Mürted (Akıncı) İstasyonu Anadolu Otoyolu (O4) 34 No'lu istasyon çıkışında 163 kilometre hızla gittiği gerekçesiyle çevrilerek ceza kesildi. 951 TL ceza kesilen Günaydın'ın makam otomobili olarak kullandığı İBB aracına ait tüm giderlerin de yine İBB tarafından karşılandığı öğrenildi. Bu kapsamda aracın bakım, ceza, kaza ve mazot giderlerinin İBB'nin şirketi tarafından finanse edildiği öğrenildi.Kurultay sürecine yönelik olarak Ekrem İmamoğlu'nun siyasal hazırlıklarından sorumlu olan Günaydın, İmamoğlu ailesine yakınlığı ile de dikkat çekiyor. Hem Ekrem İmamoğlu'nun hem de babasının avukatlığını senelerdir yürüten Günaydın, aileye ait olan Edremit'teki tüm taşınmazların dava ve işlemlerine bakıyor. Kurultay çalışmaları kapsamında örgütlere yönelik finansman faaliyetlerini yürüttüğü öğrenilen Günaydın'ın, delegelerle de sık sık telefon görüşmesi yaparak 'değişim' hareketine destek topladığı da ortaya çıkmıştı.