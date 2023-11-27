SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Batı’ya Eurofighter tepkisi: Türkiye şantaja boyun eğmez

AK Parti Sözcüsü Çelik şu ifadelere yer verdi:

İnsani aranın uygulanmasında bir takım sorunlar çıktı. İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yardımların gitmesini engellemesine yönelik bir takım şeyleri görüyoruz. Ama o da aşılmış durumda. Umut ediyoruz bu ateşkes kalıcı bir duruma dönüşür.

Bugün itibariyle 'ateşkes devam etsin' diye pek çok çağrı yapılıyor. ABD Başkanı Biden'e atfen de böyle bir haber de geçti. Ama Netanyahu hükümeti buna pek yanaşmıyor.