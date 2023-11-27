AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Batı'ya Eurofighter tepkisi: Türkiye şantaja boyun eğmez
Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, Almanya ve Batı'nın 'Eurofighter tedariki' konusunda takındığı ikiyüzlü yaklaşıma tepki göstererek, "Türkiye, şantaja boyun eğecek bir ülke değildir" dedi.
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