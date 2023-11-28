ABB’nin 2022 Sayıştay raporundan sosyal medya trolleri çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2022 yılı Sayıştay Raporunda sosyal medya trolleri çıktı. CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki ABB'nin ağırlıklı olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Özel Kalem Müdürlüğü'nde olmak üzere Belediyeye bağlı şirketlerde çalıştırılan 73 kişinin toplam maliyetinin herhangi bir sözleşme, protokol, ihale vb. olmadan ve bütçeden herhangi bir gider yapılmadan 10 milyon 939 bin 768 lira olarak hesaplandı.