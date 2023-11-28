AK Partili Osman Gökçek’ten kürsüde Özgür Özel’e sert sözler: ‘HDP’den oy alabilmek için kulağınızın üstüne yattınız’

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Meclis konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2016'da Manisa'da yapılan FETÖ operasyonunda "Hizmet hareketi olarak adlandırılan bir inanç grubuna yapılan saldırıyı kınıyorum" ifadelerini kullandığını söyledi.

Gökçek, "Manisa'dan FETÖ terör örgütüne bir operasyon yapılmış. Bu yapılan operasyondan sonra oraya şu anki genel başkanınız Özgür Özel beyefendi Bunlara devlet tarafından FETÖ terör örgütü denilen ama kendisini hizmet hareketi olarak adlandırılan bir inanç grubuna yapılan saldırıyı kınıyorum dedi. Siz Bugün TV'nin, Kanaltürk'ün Samanyolu TV'nin kapatıldığında avaz avaz bağıran adam değil misiniz" dedi.

AK Partili Osman Gökçek'ten kürsüde Özgür Özel'e sert sözler



'PKK KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEDİ'

Terör örgütü PKK'nın Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini söylediğini, CHP'nin ise reddetmediğini kaydeden Gökçek, "Ben PKK terör örgütünün 6 tane sözde liderinin aleni olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini defalarca kez kürsüden değil televizyon ekranında söyledim. Niye dava etmediniz beni. Örgüt liderleri sizi desteklerken niye sesiniz çıkmıyordu. İşinize gelmiyordu. HDP'lilerden oy alabilmek için kulağınızın üstüne yattınız" diye konuştu.