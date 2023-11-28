AK Partili Osman Gökçek’ten kürsüde Özgür Özel’e sert sözler
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Meclis’te yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in FETÖ terör örgütüne dizdiği methiyeleri yüzünde vurdu.
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