Son dakika: MHP lideri Bahçeli: HEDEP demek CHP demektir

Biz mevsimlere göre çekilen veya yağışa göre sel olup taşan hiç olmadık. Bizim doğru yerde, doğru zamanda doğru insanlarla buluşmaktan muradımız hep buydu. Yanlış zamanda uygulayacağımız doğru siyasetin bize yarar sağlamayacağının farkındayız. Ya hep ya hiç diyerek yol almadık. Bizim siyaseten ilerleyişimizin yol haritasında sabır vardır. Karanlık oyunlara karşı tedbirli olmazsak bozgun kaçınılmazdır. Dağılmaya karşı güç birliğinin peşinden koşmalıyız. Zalimlere karşı mazlumların safında buluşmalıyız. Her insan özeldir, şeref ve hak sahibidir. İnsan testi misali ne varsa devamlı kendi içine sızar. Er ya da geç iyi veya kötü günyüzüne çıkar.

CHP Genel Başkanı 'Ekrem Bey İstanbul'a mühürlü' demiş. Biz o paslı mühürü kazıyarak sökü atmayı başaracağız.