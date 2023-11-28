Son dakika: MHP lideri Bahçeli: HEDEP demek CHP demektir

Son dakika haberleri: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:
"Cumhur İttifakı olarak Cumhuriyeti'in yeni yüzyılında insanüstü bir gayretle çalışıyoruz. 14 ve 28 Mayıs sçeimlerindeki başarımıza yeni bir halka eklemek istiyoruz.
ÖZGÜR ÖZEL'İN 'KÜRTLER DAHA AZ EŞİTTİR' SÖZLERİ
Bizim anlayışımıza göre herkes eşittir, Türkiye'dir. CHP Genel Başkanı'nın "Türkiye'de herkes eşittir fakat Kürtler daha az eşittir" açıklaması, terör üslubunun tıpkısının aynısıyla yansımasıdır. Kürt kökenli kardeşlerimizin daha az eşit olduğunu söylemek hakikati kıymaktır. Bu sefil iddia devletin ülkesi ve bütünlüğü ile bölünmez bütünlüğüne saldırı ve suçtur.
Kürt kökenli kardeşlerim bizim can beraberimizdir. Hangi Kürt kökenli kardeşim herhangi bir imkandan mahrum kalmıştır? Kürt kökenli kardeşlerim, kaymakam, vali, milletvekili, bakan ve hatta cumhurbaşkanı olmadılar mı? Bunlar öyle karışıklar ki, akıl, vicdan ve siyaset anlayışı çerçevesinde bin parçaya bölünmüş durumdalar. Porto Riko çukuru kadar derin art niyet içindeler.
HEDEP demek CHP demektir. Bölücülük parkurunda CHP ile HEDEP'in yarışmasında öne çıkan olmaz.
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimler öncesinde CHP'nin acemi genel başkanı, HEDEP'i tava getirmek için gemi azıya aldı. Kürt kökenli kardeşlerim bu tarz bayağı oyunlara aldırış etmez.
YEREL SEÇİM MESAJI
Türkiye 31 Mart seçimlerinde bir kez daha al bayrakta buluşacaktır. Bugünden itibaren 31 Mart 2024'e kadar 125 günlük bir süre vardır. Bu sürede çalışmalarımızı günbegün hızlandırıp yoğunlaştıracağız. Gönül gözün dehlizidir. Gönüle ne gelirse oradan göze gelir ve şekillenir. Bizim gönlümüzde 1000 yıllık kardeşliğin kutlu hatıraları vardır.
Biz mevsimlere göre çekilen veya yağışa göre sel olup taşan hiç olmadık. Bizim doğru yerde, doğru zamanda doğru insanlarla buluşmaktan muradımız hep buydu. Yanlış zamanda uygulayacağımız doğru siyasetin bize yarar sağlamayacağının farkındayız. Ya hep ya hiç diyerek yol almadık. Bizim siyaseten ilerleyişimizin yol haritasında sabır vardır. Karanlık oyunlara karşı tedbirli olmazsak bozgun kaçınılmazdır. Dağılmaya karşı güç birliğinin peşinden koşmalıyız. Zalimlere karşı mazlumların safında buluşmalıyız. Her insan özeldir, şeref ve hak sahibidir. İnsan testi misali ne varsa devamlı kendi içine sızar. Er ya da geç iyi veya kötü günyüzüne çıkar.
CHP Genel Başkanı 'Ekrem Bey İstanbul'a mühürlü' demiş. Biz o paslı mühürü kazıyarak sökü atmayı başaracağız.
"BAĞIMSIZ FİLİSTİN" MESAJI
Bağımsız Filistin'den başka seçenek yok. Küresel vicdana daha fazla sessiz kalınamaz."