Bahçeli: "HEDEP demek CHP demektir" | Video
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Kürtler daha az eşittir' sözüne tepki gösteren Bahçeli, "31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimler öncesinde CHP'nin acemi genel başkanı, HEDEP'i tava getirmek için gemi azıya aldı. Kürt kökenli kardeşlerim bu tarz bayağı oyunlara aldırış etmez. HEDEP demek CHP demektir. Bölücülük parkurunda CHP ile HEDEP'in yarışmasında öne çıkan olmaz." dedi.
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