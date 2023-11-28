İzmir esnafından Tunç Soyer’e tepki: İklim krizi değil yönetim krizi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden uyarmasına rağmen İzmir, hafta sonu etkili olan sağanak yağış, fırtına ve lodosa hazırlıksız yakalandı. Tüm bu olumsuzluklara bir de altyapı eksikliği eklenince Alsancak 1. Kordon, Karşıyaka Sahil, Bostanlı adeta göle döndü. Bini aşkın ev ve işyerini su bastı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2021'de 37 milyon lira harcayarak hayata geçirdiği önlemler sonuçsuz kaldı.Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Çözdük. Bir daha su basmayacak" dediği Mavişehir'deki yüksek katlı yapıların bulunduğu bölge de deniz sularına teslim oldu. Sular altında kalan çok sayıda araçta maddi hasar oluştu. Deniz ve yağmur sularının çekilmesiyle birlikte yaşanan felaketin boyutları da gün yüzüne çıktı. Altyapı yetersizliğine isyan eden vatandaşlar, yaşananlardan Tunç Soyer'i sorumlu tuttu. "Yağmurluk giyip objektiflere poz vermekle bu işler çözülmez" diyen işyeri sahipleri, Soyer'in yaşananları iklim krizine bağlayan açıklamalarına da tepki gösterdi.Her yağmurda aynı sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirten esnaf, "Tek suçlu iklim krizi mi? Belediyenin hiç mi suçu yok. Artık yeter. Suçu iklim krizine atmakla bu sorunlar çözülmez. Artık laf değil icraat istiyoruz" diye konuştu. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Doktor Doğan Yaşar ise, "İzmir'de yaşanan bir iklim krizi değil yönetim krizi.İzmir Körfezi jeolojik olarak yılda ortalama 5-10 milimetre çöküyor. Bu biliniyor. Körfezdeki su yükselmeye de devam edecek. Bundan sonra da büyük su baskınları olacağını söyleyebilirim. Tedbir alınmadığı sürece bu yükselimler daha sık devam edecek" dedi.