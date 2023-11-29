Halkımıza yardım etmek boynumuzun borcu

Gazze'nin kuzeyindeki Beit Lahia kentinde bulunan bölgenin en büyük hastanelerinden Endonezya Hastanesi'nde genel ilişkiler sorumlusu olan doktor Muhammed El Hatip, İsrail saldırılarıyla hastanenin zarar gördüğünü ve büyük bir bölümünün boşaltıldığını anlattı. Hastanenin eski imkânlarından uzak olduğunu ve sadece ağır hastalar ile 8 kadar doktorun kaldığını belirten El Hatip, kendisinin de başka bir hastanede görev yapmaya başladığını söyledi. Güney bölgesindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde görev yapmaya başladığını belirten Hatip, "Endonezya hastanesinde çok zor bir şekilde görev yaptık. Hastane kuşatıldı ve bombalandı. Aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 26 şehit verdik. Çok zor günler yaşadık. Sürekli bombalanıyordu. Kapıdan her çıkanı vuruyorlardı. Binlerce şehidimizin cenazesi günlerce ortada kaldı. Ancak kuşatma bittikten sonra cenazelerimizi defnedebildik. Doktorlar olarak bir söz verdik. Her hastaya tedavi vermeye çalışıyoruz. Halkımıza yardım etmek bizim boynumuzun borcu" dedi.