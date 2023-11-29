İsrail-Gazze savaşında istihbarat diplomasisini SABAH’ın deneyimli ekibi anlattı: “Türkiye diplomasiyi çok iyi yürütüyor”

Tuzla Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenen 6. Kitap Fuarı, 24 Kasım'da Tuzla Marina'da başladı. Fuarda 400'den fazla imza günü ve 50'nin üzerinde söyleşi düzenlenirken, birbirinden farklı isimler vatandaşlarla buluşuyor. Fuarın 3. gününde ise SABAH Gazetesi'nin deneyimli isimleri fuara konuk oldu. "Diplomatik Vahşet-Cemal Kaşıkçı Cinayetinin Karanlık Sırları" kitabının yazarları Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Sabah Gazetesi Yazarı Ferhat Ünlü fuardaki söyleşi etkinliğinde konuşmalar yaptı. Deneyimli yazarlar, işgalci İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere uyguladığı katliamlar başta olmak üzere Türkiye'nin dünya devletleriyle gerçekleştirdiği sıkı diplomasinin ve istihbarat başarısının detaylarını aktardı. Söyleşi imza günüyle son bulurken, konuşmacılara Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı adına hediye takdimi yapıldı.

ŞİMŞEK: "İSTİHBARAT DİPLOMASİSİNİ TÜRKİYE ÇOK İYİ YÜRÜTTÜ"

Söyleşi programında ise Türkiye'nin bu savaştaki konumunun çok önemli olduğunun altını çizen Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek konuşmasında şunlara değindi: "Yanı başında olmasına rağmen Ortadoğu'da Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkeler maalesef sadece bakıyorlardı. İsrail'le İbrahim Anlaşmaları yaptıkları için İslam İşbirliği Teşkilatı'nda nasıl tepki verebileceklerini bile hesaplayamıyorlar. Bu yüzden sadece bakıyor ve tweet atarak tepkilerini gösteriyorlar. Bu durumun böyle olmayacağını, mutlaka büyük bir tepki verilmesi gerektiğini söyleyerek tek tek telefon diplomasisi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü olan İbrahim Kalın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'na geçtiği günden itibaren servisler arasında zirveler yaptı. Hem ABD, İngiltere gibi Kanada gibi, Almanya gibi ülkelerin gizli servis başkanlarıyla yoğun diplomatik temaslar kurarken bir taraftan da Arap ülkelerinin gizli servislerinin devreye sokmaya çalışıyor. Çünkü gizli servisler ülke başkanlığını en iyi etkileyebilecek servislerdir. Arka plan yani istihbarat diplomasisini Türkiye bu noktada çok iyi yürüttü."

"ARTIK KÜRESEL ÇAPTA OYUN KURUCUSUYUZ"

Şimşek sözlerine devam ederek "Hepimiz bu sürece tüm gücümüzle destek veriyoruz. Bunu kabul edelim ya da etmeyelim Türkiye büyük bir devlet. Artık küresel çapta oyun kurucusuyuz. Özellikle Kafkaslarda Ukrayna, Rusya savaşında Sayın Erdoğan hem Putin'le hem de diğer ülke ile görüşebiliyor. Bugün Ermenistan ve Azerbaycan arasında da hem Paşinyan'la hem Aliyev'le görüşebiliyor. Türkiye her alanda var. Tabi ki Netanyahu kendi siyasi ömrünü uzatmak için girişimlerde bulunacak" ifadelerini kullandı.

KARAMAN: "İSRAİL KUTSAL TOPRAK İNANCIYLA KATLİAM YAPIYOR"

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ise konuşmasında "İsrail, bütün dünyaya adeta katliam gösterisi yapıyor. 'Burası bizim vaat edilmiş topraklarımız' diyorlar, Amerika'daki evanjelistler ve Yahudiler bölgeyi kutsal gördükleri bir toprak olarak belirtiyorlar. Adeta kutsal topraklarını almak inancıyla saldırıyorlar. Oraya basın giremiyor, şu an Gazze'de dehşeti yaşayanların çektikleri videolardan haber alabiliyoruz" şeklinde konuştu.

"35 HASTANENİN 25'İ KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ"

Filistin'de çok fazla bina bombalandığını ifade eden Karaman, "35 hastanenin 25'i kullanılamaz hale getirildi. Buradaki motivasyonları ise hastaneleri Hamas'ın karargâhı olarak görmeleridir. Hastanelerin altında Hamas'ın karargâhları, silahları var diye düşünüyorlar. Örneğin Şifa Hastanesi'nin altında tünel olduğunu söylüyorlar. Ama işin garip kısmı hastaneyi ve altındaki tünelleri İsrail yapmış. Kendilerinin yaptığı tünelleri Hamas terör amaçlı bir tünel yapmış ve kullanıyor gibi yansıtıyorlar" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ: "MOSSAD İLE ARTIK MESAFELİYİZ"



Sabah Gazetesi Yazarı Ferhat Ünlü ise İsrail'in İstihbarat Örgütü Mossad ve Türk Gizli Servisi ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Batı'nın bize 20. yüzyıl boyunca etkinliği vardır, bunu inkâr edemeyiz. NATO üyeliğimizden de kaynaklanan bir angajmanımız hakikattir. Bu 20. yüzyılın ikinci yarısı boyunca devam etti. Zaten bu paradigmalar değiştiği için bugün bu kavga söz konusu. Mossad ile artık mesafeliyiz. Eskisi kadar ayrıcalık sağlamıyoruz. Askeri ve istihbarı ilişki onlar lehine son derece üst seviyedeydi. Artık öyle değil ve öyle olmaması da onları rahatsız ediyor. Dolayısıyla bana sorarsanız bundan 20 sene önce Türk Gizli Servisi'nin potansiyeli çok yüksekti ama gerçekleştiremedi. Şu anda herhalde etkinlik bağlamında bütçesiyle mukayese ederseniz, Amerikan istihbaratı 66 milyar dolar bizden daha fazla harcıyor. Bizimki 7,5 milyar TL seviyesindeyken onlarınki 67 milyar dolar seviyelerinde. Böyle bir farkı göz önüne aldığınız zaman şu anda Türkiye'nin kendi ekonomisini, MİT'in bütçesini ve bütün istihbarat kaynaklarını, nüfusunu, gücünü de işin içine katarsak ilk 10 servis arasına gönül rahatlığıyla gireriz diye düşünüyorum."