Lahey’e hukuk çıkarması

İsrail'in Gazze'deki katliam ve insani hukuk ihlallerinin hesabını uluslarası kurumlar nezdinde sormak için tüm hazırlıklarını yapan Türkiye, Lahey'in kapısını çaldı. Başkan Erdoğan'ın her konuşmasında "İsrail insanlık suçu işliyor, hukuk önünde hesap verecek" sözleriyle gündemde tuttuğu çalışmayla Türkiye 3 bin 5 avukatın imzasıyla hazırlanan 3 klasörlük dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul 2. Baro Başkanlığı organizasyonuyla Hollanda Lahey'e giden 16 kişilik Türk heyeti halihazırdaki Filistin soruşturmasını yürüten savcılık ekibine 1 saat sunum yaptı. Savcı ve ekibine, başvurunun mahiyeti, 3 klasörden oluşan deliller ve delillerin mahiyeti uzun uzun anlatıldı. Heyet, savcının sorduğu soruları da cevapladı. İstanbul 2. Baro Başkanı Yasin Şamlı başkanlığındaki 16 kişilik hukukçu heyette, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ile Konya eski Milletvekili Ahmet Sorgun da yer aldı.Delillerinbüyük bir kısmı bizatihi Gazze içinden elde edildi. Gazze'den yaralı olarak gelenlerin noter tasdikli beyanları, Gazze ile telefon irtibatı kurularak orada yaşayanların ve bu saldırılara maruz kalanların beyanları, bölgede görev yapan ve saldırılara bizzat tanıklık eden gazetecilerden alınan bilgiler delil klasörüne konuldu. Savcılık görevlileri, götürülen delillerin bugüne kadar mahkemeye getirilen en ciddi deliller olduğunu söyledi. Savcılık görevlileri heyete, bu başvuruyu ciddiye aldıklarını, delillere dayandığını, şu ana kadar yapılan 5 başvuru arasında en ciddi başvuru olduğunu söyledi. Diğer başvuruların eleştiriye dayalı yazılı başvurular olduğu ifade edildi.Ekipte bulunan İstanbul 2. No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı, "Temaslarımız çok olumlu geçti. Uluslararası Ceza Mahkemesi yargı yetkisine giren 4 suç var. Birincisi soykırım...İkincisi insanlığa karşı suçlar... Üçüncüsü savaş suçları, sonuncusu da saldırı suçları.... Gazze'de bu 4 suç tipinin hepsi işlenmiştir. Başvurumuzu bu doğrultuda yaptık ve çok önemli bir dilekçe hazırladık. Lahey ve Cenevre'ye 3 bin 5 kişilik dilekçe ile gittik ama halen imza verenlerin sayısı artıyor. Yeni gelen imzaları da ilave ediyoruz" dedi.HEYET, Lahey'deki temaslarının ardından Cenevre'ye BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne geçti. Orada Filistin soruşturmasını yöneten ekibin lideriyle görüşüldü. Ona da başvurunun mahiyeti anlatıldı. Başvurunun önemli olduğu, gerekenin yapılacağı ifade edildi.