Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert tepki: Şimdiden tarihe adını Gazze kasabı olarak yazdırdı

TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ

Komşularımızla aşılamayacak hiçbir sorun yoktur. Yaklaşan Yunanistan ziyaretine de yaklaşımımız bu yöndedir. Yunansitan'la ihtilaflarımız bugün de vardı yarın da olacak. Ama bu gerçek aynı coğrafyayı paylaşan iki komşu ülke olarak ortak paydada buluşamayacağımız anlamına gelmiyor.

İş birliğini geliştirebileceğimiz birçok başlık vardır. Yunansitan ziyaretinin şimdiden ülkeler arasında yeni bir sayfanın açılmasına vesile olmasını diliyorum.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

İhracatçılarımız için reeskont kredi limitlerini 3 milyar seviyesine çıkardık. MB Brüt rezervlerinin Eylül 2014'ten bu yana ilk kez 134,5 milyar dolara çıktığının müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum.