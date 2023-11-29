Başkan Erdoğan "Netanyahu, adını tarihe Gazze kasabı olarak yazdırdı" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hastaneleri, okulları ve masum sivilleri hedef alarak soykırım suçu işlediğini belirten Başkan Erdoğan, "Sağlık ve eğitim altyapısı tamamen çökmüş durumda. Netanyahu, adını tarihe şimdiden Gazze Kasabı olarak yazdırmıştır. Bu kara leke sadece ona destek veren herkesin alnına yapışmıştır." ifadelerini kullandı.