Haberler Gündem Haberleri Yılın son MGK'sı bugün yapılacak: İşte gündemdeki konular...
Giriş Tarihi: 29.11.2023 10:57 Son Güncelleme: 29.11.2023 11:06

Yılın son MGK'sı bugün yapılacak: İşte gündemdeki konular...

2023 yılının son Milli Güvenlik Kurulu, bugün Başkan Erdoğan başkanlığında saat 16.00'da yapılacak. Toplantıda, Gazze'deki son durum, yardımların Filistin'e ulaştırılması ve terörle mücadele operasyonları ele alınacak.

Yılın son MGK’sı bugün yapılacak: İşte gündemdeki konular...

2023 yılının son Milli Güvenlik Kurulu bugün saat 16.00'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

MGK'da ele alınacak konular ise; Gazze'deki kalıcı ateşkesin hayata geçmesi, insani yardımların Gazzeli sivillere ulaştırılması ve terörle mücadele operasyonları.

Oldukça yoğun bir gündemle toplanacak olan MGK'nın gündeminde Kafkasya'daki gelişmeler de ele alınacak. Azerbaycan ve Türkiye'yi birbirine bağlaması beklenen Zengezur Koridoru ile ilgili son durum ele alınacak.

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Yılın son MGK'sı bugün yapılacak: İşte gündemdeki konular...
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