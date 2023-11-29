Yılın son MGK’sı bugün yapılacak: İşte gündemdeki konular...

2023 yılının son Milli Güvenlik Kurulu bugün saat 16.00'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

MGK'da ele alınacak konular ise; Gazze'deki kalıcı ateşkesin hayata geçmesi, insani yardımların Gazzeli sivillere ulaştırılması ve terörle mücadele operasyonları.

Oldukça yoğun bir gündemle toplanacak olan MGK'nın gündeminde Kafkasya'daki gelişmeler de ele alınacak. Azerbaycan ve Türkiye'yi birbirine bağlaması beklenen Zengezur Koridoru ile ilgili son durum ele alınacak.

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