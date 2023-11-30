6 günlük ateşkes yaralara merhem olmadı

Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana yaptığı katliamlar, 6 günlük ateşkes sürecinde dursa da 2.3 milyon Filistinli, yeterli gıda ve sağlık hizmetinden yoksun bir şekilde hayatını sürdürmeye çalışıyor Geçtiğimiz cuma gününden bu yana uygulanan geçici ateşkes boyunca Gazze Şeridi'ne insani yardımlara sınırlı olarak izin verildi. İsrail'in geçişlerine müsaade ettiği yardımlar yetersiz kalıyor.Geçici ateşkesin, esir takasının yanı sıra Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım TIR'ı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurulmuştu. Bu kapsamda Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne her gün 200 TIR yardım ulaştırılması öngörülüyordu. Ancak yardım kamyonlarının sayısının günlük 150 civarında olduğu belirtildi. Al Jazeera'de yer alan haberde, "Anlaşma günde 200 TIR'dı. Ancak geçtiğimiz cumadan bu yana toplam 750 TIR geçti. Bu da günde ortalama 150 TIR demek. Dolayısıyla insani yardım kuruluşlarına göre bu yardımlar 2.3 milyon kişi için oldukça yetersiz" denildi. Gazze Şeridi'nin toplam nüfusu yaklaşık 2.3 milyon. 7 Ekim'den bu yana bu nüfusun yüzde 80'i yerinden oldu.Gazze'nin kuzeyinde 40 binden fazla ev yıkıldı. Mahalleler yerle bir oldu. Binlerce kişi güvenli olduğu gerekçesiyle Gazze'nin güneyine sürgün edildi. 15 binden fazla kişinin öldürüldüğü, 6 binden fazla kişinin hâlâ enkaz altında olduğu, 1.8 milyon kişinin evsiz bırakıldığı Gazze'de yemek ve suya erişim ateşkese rağmen lüks durumunda. Halen 800 binden fazla Filistinlinin bulunduğu tahmin edilen Gazze'nin kuzeyine ulaşan yardımlar ise çok sınırlı seviyede. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar sefalet içinde hayata tutunmaya çalışıyor.DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgın hastalık riskinin arttığı Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı yaptı. Ghebreyesus, İsrail'in saldırılarının büyük yıkıma neden olduğu Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu. "Gazze'de şu anda 1.3 milyon kişi barınaklarda yaşıyor" ifadesini kullanan Ghebreyesus, aşırı kalabalık ortamın yanı sıra yiyecek, su, sanitasyon, temel hijyen, atık yönetimi ve ilaca erişim eksikliğinin çok sayıda salgın hastalıklara neden olduğunu belirtti. Ghebreyesus, "Yaşam koşulları ve sağlık hizmetlerinin eksikliği göz önüne alındığında, bombalamalardan ziyade hastalıklardan ölebilecek insan sayısı daha fazla. Kalıcı ateşkese ihtiyacımız var. Bu siviller için ölüm kalım meselesi" dedi.