İyi Parti’de ‘İstemem yan cebime koy’ taktiği

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir yandan CHP'yi topa tutarak, "İyi Parti, sırtını ittifaklara dayayıp yan gelip yatmak için kurulmadı" derken diğer yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ittifak pazarlığına oturuyor. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, "Bu iktidara karşı hiçbir başarı gösterememiş olanlar, bugün kendi sebep oldukları başarısızlığın faturasını İyi Parti'ye kesmeye çalışıyor" sözü ile gündem olmuştu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 60 ile kazanacağını iddia eden CHP'nin fondaş medyasını da boş geçmeyen Akşener, "Dün yüzde 60 borazanlığı yapanlar bugün çıkıp utanmadan İyi Parti analizleri kasıyorlar.Onların attığı çamur bize yapışmaz" şeklinde konuştu. Bir kez daha yerel seçimlere ittifaksız gireceklerinin sinyalini veren Akşener, "İyi Parti, sırtını ittifaklara dayayıp yan gelip yatmak için kurulmadı. Yeni, hür ve müstakil bir zemin inşa etmek için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Akşener'in bu sözlerine rağmen bugün Özgür Özel ile yapacağı görüşme siyaset gündemine oturdu. 3-6 Mart krizinde masadan kalkıp tekrar oturan Akşener'in bir kez daha benzer bir duruma düşüp düşmeyeceği merakla bekleniyor.