Son dakika: 2 İsrailli esir daha serbest bırakıldı

Hamas'ın abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 İsrailli esiri ülkelerine getirilmek üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim ettiği bildirildi.

2 İSRAİLLİ ESİR TESLİM EDİLDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın, Gazze'deki 2 İsrailli esiri teslim aldığını ilettiği aktarıldı.

Söz konusu esirlerin İsrail'e doğru yola çıktığı ifade edilen açıklamada, birkaç saat içinde başka İsrailli esirlerin de Kızılhaç yetkililerine teslim edilmesinin beklendiği kaydedildi.

210 FİLİSTİNLİ ESİRLER DE SERBEST BIRAKILDI

İsrail ile Hamas arasında varılan "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 75 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 210 Filistinli esir serbest bırakıldı.

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