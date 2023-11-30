Video Haber Son dakika: 2 İsrailli esir daha serbest bırakıldı
Son dakika: 2 İsrailli esir daha serbest bırakıldı

Son dakika: 2 İsrailli esir daha serbest bırakıldı

30.11.2023 | 18:08

Hamas'ın esir aldığı 2 İsrailli daha serbest bırakıldı.

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