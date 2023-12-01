Bakan Tunç’tan Gazze açıklaması: Türkiye’nin temennisi akan kanın durması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Gazze'deki ateşkesin sona ermesine ilişkin konuşan Bakan Tunç, Türkiye'nin temennisinin akan kanın durması olduğunu söyledi.



Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Gazze için diplomasi girişmlerini sürdürdüğünü ifade etti.



Uluslararası sistemin, insanlığın sorunlarına çare olamadığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uzun zamandır dillendirildiğini söyleyen Bakan Tunç, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 14 ülke ateşkes olmasın diye oy verdi. İnsani yardım önergeleri bile reddedildi. Uluslararası sistem maalesef bu." diye konuştu.



TTB MERKEZ KONSEYİ'NİN GÖREVDEN ALINMASI



Adalet Bakanı Tunç'a Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin görevden alınması kararı da soruldu.



Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk askeri ile ilgili iddiasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Bakan Tunç, "Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uymak zorunda olduğu hususlar var. Ancak burada kendi kanunlarına aykırı tutum nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız bir davaname hazırladı. Yargının verdiği bir karar söz konusu. Hep beraber süreci takip edeceğiz." diye konuştu.

GİZLİ FON SORUŞTURMASI



Bakan Tunç'a eski bankacı Seçil Erzan'ın hayali fon yaratarak futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırmasına ilişkin dava da soruldu.



Yargılama sürecinin devam ettiğine işaret eden Bakan Tunç, ikinci duruşmanın 12 Ocak'ta görüleceğini belirterek, "Hep beraber yargı sürecini bekleyeceğiz." dedi.