Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu CHP’den İBB Aday Adaylığı başvurusu yaptı

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Aday Adayı başvurusunda bulunduğu öğrenildi. 14 ve 28 Mayıs tarihlerindeki seçimlerde ağır bir hezimet alan CHP'de 29 Mayıs sabahı 'değişim' diyerek isyan bayrağı açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, 22 Temmuz tarihinde CHP Belediye Başkanları toplantısında karşı karşıya gelmişti. Kerimoğlu toplantıda İmamoğlu'nu hedef alarak o zamanın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ihanet edildiğini belirtmişti.

SİZİ O KOLTUĞA KILIÇDAROĞLU OTURTTU

İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nu devirmek için gerçekleştirdiği zoom toplantılarını gündemine alan ve özellikle 'alevi' delegeleri ağır ithamlarla hedef haline getirdiği öne sürülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert bir dille eleştirerek, "Sizi koltuğa genel başkanımız oturttu. Siz seçimi tek başınıza kazanmadınız. Zoom toplantısı yapmak ahlaksızlıktır. Seçim kampanyasında 'ben cumhurbaşkanı adayı değilim' demeyenler suçludur. Önseçim yapılmasını istiyorum. Eğer önseçim yapılırsa İBB Başkanlığına adayım." sözleriyle İmamoğlu'na yüklenmişti. İmamoğlu'nun ise toplantıda Kerimoğlu'na "Bakırköy'de sokakta gezemiyorsun gelmiş burada konuşuyorsun" şeklinde yanıt vermişti.

'İBB'NİN BİTİREMEDİĞİ İSTANBUL CADDESİ NEDENİYLE ÇIKAMIYORUM'

Daha sonra Kerimoğlu, katıldığı bir televizyon kanalında "Bakırköy'ün en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi'nin 4 yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum" diyerek İmamoğlu ve yönetiminin İstanbul genelinde olduğu gibi kendi partilerinin yönettiği ilçe belediyesinde dahi çalışmadığını dile getirmişti.

İMAMOĞLU PR'DA BAŞARILI

İmamoğlu'nun sadece reklam, tanıtım, lansman ve PR'da başarılı olduğuna değinen Kerimoğlu, daha sonra CHP'nin İBB Başkanlığı adaylığına talip olduğunu dile getirmişti.

'ÖRGÜTÜN GÜCÜNE İNANLARIN ADAYI OLARAK BAŞVURDUM'

Kerimoğlu bugün de kongre sürecinde İstanbul genelinde ücretsiz şekilde reklam afişlerini donatarak ve İstanbul delegelerini İBB'de işe alarak Genel Merkez'in adayı olarak çıkan Cemal Canpolat'a karşı desteklediği Özgür Çelik'in il başkanlığını yaptığı CHP İstanbul İl Başkanlığı'na giderek CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi aday adaylığı başvurusunda bulundu. Kerimoğlu burada yaptığı konuşmada, "CHP'nin temel değerlerine bağlı, halkçı, kamucu, laik, devrimci, Atatürkçülerin, örgütün gücüne inanan parti emekçilerinin adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığına başvurumu yaptım. Partimize ve İstanbul'umuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.