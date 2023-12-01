Video Haber Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu CHP’den İBB Aday Adaylığı başvurusu yaptı
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu CHP’den İBB Aday Adaylığı başvurusu yaptı

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu CHP’den İBB Aday Adaylığı başvurusu yaptı

01.12.2023 | 20:43

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarında sert rüzgarlar esen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, CHP İl Başkanlığında İBB aday adayı başvurusunda bulundu.

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