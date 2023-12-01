İttifak yok demişti, CHP ile flörte başladı

Partisinde bir yandan yolsuzluk ve taciz iddiaları ile boğuşan, bir yandan ise istifa furyasını durdurmaya çalışan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i genel merkezde ağırladı. Yaklaşık 6 aydır ittifaklara kapıları kapatıp CHP'yi eleştiri yağmuruna tutan Akşener, Özel ile görüşmesinin ardından bambaşka bir kimliğe büründü. Yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarını açıkladığı için partisinden yüzlerce kişiyi kaybeden Akşener, 6 aylık aranın ardından "kuyruk siyasetine" tekrar yeşil ışık yaktı.Çarşamba günü gerçekleştirilen grup toplantısında ittifaklara kapıları kapatan Akşener, "İyi Parti, ittifaklara sırtını dayayıp yan gelip yatmak için kurulmadı" demişti. Hür ve müstakil olarak seçimlere gireceklerini tekrarlayan Akşener, 1 gün sonra ise "Yerel seçimlerde işbirliğini pazartesi günü GİK'te yeniden görüşeceğiz" şeklinde konuştu.Daha önce de benzer şekilde çelişkili kararlar alan Akşener, 2018 yılında istifa kararı alıp kısa süre sonra tekrar genel başkanlığa aday olmuştu. Son cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi, 3 Mart'ta Altılı Masa'dan kalkıp zehir zemberek açıklamalar yapan Akşener, 3 gün sonra ise "kumar masası" olarak adlandırdığı ittifaka yeniden dönmüştü.