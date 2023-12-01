TTB yönetimi görevden alındı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Merkez Konseyi Yönetimi, mahkeme kararıyla görevden alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmaları talebiyle hazırlanan ve Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilen davanameye ilişkin yapılan duruşmaya, görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyi'nin üyeleri ve avukatları katıldı. Hâkim, bu celse dosyanın karara bağlanacağını söyleyerek avukatlara söz verdi. Avukatlar, başsavcılığın görevden alması talebinin reddedilmesini istedi.Hâkim, Fincancı açısından pasif husumet yokluğu nedeniyle davayı usulden reddetti. Ancak Merkez Konseyi Başkanlığı yönünden ise mevcut konsey başkanı ve üyelerinin görevden alınmasına karar verdi. Bu nedenle boşalan TTB Merkez Konseyi üyeliklerine Erzurum, Malatya, Konya, Denizli ve Samsun Tabipler Odası başkanları atandı. TTB Başkanı Fincancı hakkında terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmış, İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı 27 Ekim 2022'de Ankara'da tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, TSK'nın meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanık Fincancı'nın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmaları talebiyle bir davaname hazırlamıştı.