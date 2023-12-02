Adil bir iklim eylem planı şart

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Expo City Dubai'de düzenlenen "Yeşil Bir Gelecek İçin İklim Görüşmeleri" programında, iklim elçisi gençlerle bir araya geldi. Çevre sorunlarına, farklı coğrafyalarda toplanarak çözüm aramayı çok anlamlı bulduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:Toprakla ilişkisini hiç kaybetmemiş ülkelerin de sorumlusu olmadıkları krizlerle yüzleştiklerini görüyoruz. Başta Afrika olmak üzere, Asya ve Latin Amerika'yı da bu evrensel mücadeleye ikna etmek için adil bir iklim eylem planını hayata geçirmek kaçınılmazdır.Türkiye'de yeni nesillerin 'iklim gönüllüsü' olarak yetişmesini sağlamak amacıyla yeşil ve iklim dostu kampüslere öncülük edecek 'İklim Elçileri Projesi'ni hayata geçirdik. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile İklim Değişikliği Eylem Planı geliştirildi.Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için 'İklim Değişikliği Atölyeleri' kuruyoruz. Terminolojiyi, her yaş ve eğitim düzeyi için anlaşılır kılmak amacıyla 'Çevre ve İklim Değişikliği Sözlüğü' hazırlıyoruz.2017 yılında başlattığım ve doğaya bertaraf edemeyeceği atıklar bırakmamayı hedefleyen Sıfır Atık Projesi ile geri dönüşüm oranını, yüzde 13'ten yüzde 30'lara yükseltmek ve 3.5 milyar doları ekonomiye kazandırmak mümkün oldu. Yılda 1 milyonu aşkın aracın, trafikten çekilmesine eşdeğer, tam 4.9 milyon ton sera gazı salımını önledik.