Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: 700 ton domates rekorunu kırdık

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Türkiye Tarım Zirvesi'ne katılarak bir sunum yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, tarımın geleceğimiz için önemini vurgulayarak kentte yaptıkları 20'den fazla proje ile ilgili bilgi verdi. Kendisi de Yüksek Ziraat Mühendisi olan Ekrem Yüce, tarıma öncelik ve azimle yaklaştıklarını belirterek, atılan adımlar ve tarımda yetişen gençlerle Sakarya'nın dünya markası olacağını söyledi.

Başkan Yüce, ayrıca, tarım sektörüne yön verecek bir nesil yetiştirmeyi planladıklarını ve tarım lisesi projesiyle geleceğin tarım sektörüne katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Ekrem Yüce, "Kalkınmanın temel taşı olan tarıma öncelik ve azimle yaklaşıyoruz. Ekilen tohumların karşılığını alıyor ve hasat hacmini genişletiyoruz. Sakarya, atılan bu adımlar ve tarımda yetişen gençleriyle dünya markası olacak" dedi. 20'den fazla tarım projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Yüce, "Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde 53 bin metrekarelik alanda kurulan merkezde, yıl boyunca sürdürdüğümüz üretimle 700 ton domates rekorunu kırdık. Melen Botanik Vadisi Melen İsale Hattı üzerindeki atıl alanı Sakarya Botanik Vadisi'ne dönüştürdük. Kuşburnu, lavanta, biberiye, adaçayı, böğürtlen, kedi otu, defne gibi 20 çeşit bitki yetiştiriyoruz. Toplamda 3 milyondan fazla bitkiyle, şehrimize hem ekonomik hem de ekolojik katkı sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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VERİMİ ARTIRIYORUZ

Yüce, tarıma yön verecek nesiller yetiştirmeyi planladıklarını ifade ederek, "Milli Eğitim Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz protokolle merkezimize bir tarım lisesi de kazandırıyoruz. Şili'den getirdiğimiz pakong bitkisini Sakarya'da ekerek, manda çiftliğimizde kullanmayı planlıyoruz. Bu projenin, Sakarya'daki hayvancılığı cazip hale getirmesini ve çiftçilere yeni bir perspektif sunmasını umut ediyoruz" dedi. Sakarya'nın tarımla kazanan bir şehir haline dönüştüğünü belirten Yüce, "Unutmayalım ki, eğer bizler üretmezsek, geliştirmezsek başkalarına muhtaç oluruz. Yürüttüğümüz birçok projemizin tek bir amacı var; ana kaynağımız olan tarıma sahip ve destek çıkmak. Yaptığımız bu istişareler sayesinde ülkemizin her yerinde tarımsal üretim layık olduğu ilgiyi görecek ve ülkemiz kazanacaktır" diye konuştu. Geleceğin tarım sektörüne yön verecek neslin Sakarya'da yetiştiğine dikkat çeken Başkan Yüce, geleneksel üretimi, bilgiyi, beceriyi son teknolojiyle harmanladıklarını, böylece üretim sürecini hızlandırıp, verimi ve kazancı artırdıklarını söyledi.