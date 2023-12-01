Türkiye Tarım Zirvesi gerçekleşti! Bakan Yumaklı açıkladı! Gıdaya online takip sistemi geliyor | Video

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Türkiye Tarım Zirvesi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Zirvenin açılışında konuşan Bakan Yumaklı, gıdayla ilgili hangi türde olursa olsun halkımızın eş zamanlı görebileceği bir sistemi uygulamaya koyacaklarını, online olarak herkesin rahat bir şekilde takip edebileceği bir sistem geliştirdiklerini söyledi.