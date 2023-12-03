O gazeteci öldürüldü

Ateşkesın İsrail tarafından bozulmasının ardından Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda Anadolu Ajansı'nda (AA) foto muhabirliği ve kameramanlık yaptığı öğrenilen gazeteci Montaser Mustafa Es Savaf da hayatını kaybetti. Es Savaf, İsrail'in geçtiğimiz hafta düzenlediği saldırılarda yaralanmış, ailesinden ise 45 kişiyi kaybetmişti. Vefatı, uluslararası basında da yer aldı. CNN'in haberinde, AA muhabiri Enes Canlı'nın 18 Kasım'da yüzünden yaralanmış, saldırılarda aile fertlerinin hayatını kaybettiğine ilişkin açıklamasına değinildi.Haberde bu açıklamanın yanı sıra Es Savaf'ın Instagram'da gözünden yaralandığı fotoğrafına yer verildiği bir paylaşımına da dikkat çekildi. İngiliz The Guardian, İspanya'nın Europa Press ajansı, Filistin resmi ajansı WAFA, Middle East Monitor, Barron's, Palestine Chronicle, Lübnan merkezli Fransızca yayın yapan Lorient-Le Jour, Suudi Arabistan merkezli İngilizce ve Fransızca yayın yapan "Arab News" gibi haber siteleri de Es Savaf'ın vefatını haberleştirdi. Es Savaf yaralandığı saldırı sonrası 'Burada kalacağız ve işimiz yapacağız. İsrail gerçeklerin üstünü örtemez" açıklaması yapmıştı.