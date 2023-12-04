CHP fondaşı medyadan İYİ Parti’ye ağır sözler: Su içtiğiniz kuyuya tükürdünüz

KÜRŞAD ZORLU: KENDİ ADAYLARIMIZLA ÇIKACAĞIZ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da kameralar karşısına geçerek "Kendi adaylarımızla seçmenimizin karşısına en doğru adaylarla çıkarak, iyi belediyecilik parolası ile milletimize hizmet etme sorumluluğumuzu onlarla paylaşacağız. Bu kararımızın öncelikle ülkemize, milletimize, İYİ Parti ailesine hayırlar getirmesini diliyorum." açıklamasında bulundu.

CHP YANDAŞI MEDYA İYİ PARTİ'Yİ HEDEF ALDI

İşte bu karar sonrası beklenen oldu ve CHP fondaşı medyadan İYİ Parti ve parti yöneticilerine yönelik zehir zemberek ifadeler kullanıldı.