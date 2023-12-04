Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi sonrasında sürpriz bir geri adım gelmişti. Özel ile Akşener arasında beklenen görüşme geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılmıştı.
Meral Akşener, Özel ile görüşmesi sonrası 'İşbirliği' teklifini partisini Genel İdare Kurulu'na götüreceğini ifade etmişti. Akşener, "Biz doğal "Orada bu soruyu, GİK'te soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek. O zaman göreceğiz'' diye konuşmuştu.
İYİ PARTİ'DEN CHP'YE ŞOK!
İYİ Parti Genel İdare Kurulu'ndan karar çıktı. İYİ Parti, yerel seçim için CHP ile işbirliği teklifine oy çokluğuyla 'Hayır' dedi. Akşener, "Toplantılarımızdan CHP'ye 'Hayır' kararı çıktı' ifadelerini kullandı.
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, İYİ Parti'nin kararını değerlendirdi
İYİ Partili Kürşad Zorlu, "Seçmenimizin karşısına en doğru adaylarla çıkarak, iyi belediyecilik parolası ile milletimize hizmet etme sorumluluğumuzu onlarla paylaşacağız. Bu kararımızın öncelikle ülkemize, milletimize, İYİ Parti ailesine hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.
SON DAKİKA | İYİ Parti'den CHP'ye şok: Yerel seçim için işbirliğine hayır!
YENİDEN MASA KURALIM TEKLİFİ...
Akşener'le geçen hafta yaptığı ziyarete ilişkin Özel, "Meral Hanım bana 'Ne teklif ediyorsunuz?' diye sordu. Ben de 'Kararınızı alırsanız, masa kuralım ve başına geçelim. İstanbul, Ankara'dan başlayarak, 11 büyükşehirden başlayarak, Türkiye'yi konuşalım' dedim. İYİ Parti'nin şöyle bir şeyi olabilir, 'Şu, şu, şu gibi noktalarda ne diyorsunuz? Biz bunlara olumlu cevap verirseniz müzakere yaparız' dese onu müzakere ederiz. Ama 'Ne teklif ediyorsunuz?' dediklerinde, biz onlara çalışma masası teklif ettik. Çünkü her şey çok kolay değil. Sadece bir ilin seçiminden bahsediyorsak, bir teklif götürürüz. Sırf İstanbul ile ilgili bir teklif götürsem, iş çözülecek mi? Şu olsun, bu olmasın. Sonuçta teoride 81 il, 1271 ilçede konuşacağız" ifadelerini kullanmıştı.