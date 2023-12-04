Video Haber Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, İYİ Parti’nin kararını değerlendirdi
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, İYİ Parti’nin kararını değerlendirdi

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, İYİ Parti’nin kararını değerlendirdi

04.12.2023 | 19:21

Son dakika haberi: İYİ Parti, Genel İdare Kurulu'ndan karar çıktı. İYİ Parti, yerel seçim için CHP ile işbirliği teklifine 'Hayır' dedi. Akşener, "Toplantılarımızdan CHP'ye 'Hayır' kararı çıktı' dedi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, İYİ Parti’nin kararını A Haber'e değerlendirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, İYİ Parti’nin kararını değerlendirdi 04:05
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, İYİ Parti’nin kararını değerlendirdi 04.12.2023 | 19:21
SON DAKİKA | İYİ Parti’den CHP’ye şok: Yerel seçim için işbirliğine hayır! 06:06
SON DAKİKA | İYİ Parti'den CHP'ye şok: Yerel seçim için işbirliğine hayır! 04.12.2023 | 19:18
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı 00:41
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı 04.12.2023 | 17:55
İsrail, MSF konvoyuna saldırdı: 2 ölü 01:59
İsrail, MSF konvoyuna saldırdı: 2 ölü 04.12.2023 | 17:55
Şiddetli poyraz nedeniyle balıkçı tekneleri Amasra Limanı’na sığındı 01:21
Şiddetli poyraz nedeniyle balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı 04.12.2023 | 17:55
Hindistan’daki selde 5 kişi öldü, araçlar sel sularına kapıldı 05:19
Hindistan’daki selde 5 kişi öldü, araçlar sel sularına kapıldı 04.12.2023 | 17:55
CHP ve İYİ Parti işbirliği olacak mı? | Video 02:45
CHP ve İYİ Parti işbirliği olacak mı? | Video 04.12.2023 | 15:28
Meral Akşener Özgür Özel’e ne cevap verecek? | Video 03:11
Meral Akşener Özgür Özel'e ne cevap verecek? | Video 04.12.2023 | 13:44
Marmara’daki deprem başka depremlere yol açar mı? Kandilli’den ilk açıklama | Video 07:10
Marmara'daki deprem başka depremlere yol açar mı? Kandilli'den ilk açıklama | Video 04.12.2023 | 13:17
Başkan Erdoğan: BM, Gazze’de akan kanı durdurmadı | Video 27:52
Başkan Erdoğan: "BM, Gazze'de akan kanı durdurmadı" | Video 04.12.2023 | 13:00
MİT’ten, PKK’nın Suriye’deki teknik cihaz ve dron sorumlusuna operasyon | Video 00:19
MİT’ten, PKK’nın Suriye’deki teknik cihaz ve dron sorumlusuna operasyon | Video 04.12.2023 | 12:10
5 aylık enflasyon farkı belli oldu! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? | Video 19:07
5 aylık enflasyon farkı belli oldu! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? | Video 04.12.2023 | 11:00
PKK’ya darbeler devam ediyor! 1’i kırmızı kategoride 2 terörist etkisiz | Video 00:30
PKK'ya darbeler devam ediyor! 1’i kırmızı kategoride 2 terörist etkisiz | Video 04.12.2023 | 08:57
Madrigal’in bateristi Sanlı Akgün’den Zulme sessiz kalmayın çağrısı 00:21
Madrigal'in bateristi Sanlı Akgün'den "Zulme sessiz kalmayın" çağrısı 04.12.2023 | 00:02
Fatih Sultan Mehmet Köprü’nde araç alev alev yandı 01:22
Fatih Sultan Mehmet Köprü’nde araç alev alev yandı 03.12.2023 | 23:10
Tanzanya’da sel ve heyelan: 47 ölü, 80 yaralı 00:30
Tanzanya’da sel ve heyelan: 47 ölü, 80 yaralı 03.12.2023 | 23:10
Kendini kaçırılmış gibi gösterip babasından fidye istedi 00:23
Kendini kaçırılmış gibi gösterip babasından fidye istedi 03.12.2023 | 18:41
Almanya’da kar yağışı çileye dönüştü: Uçak seferleri iptal edildi, yolcular terminallerde mahsur kaldı | Video 01:29
Almanya'da kar yağışı çileye dönüştü: Uçak seferleri iptal edildi, yolcular terminallerde mahsur kaldı | Video 03.12.2023 | 18:45
Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video 00:33
Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video 03.12.2023 | 16:13
Suç örgütü liderine İstanbul’da operasyon | Video 00:19
Suç örgütü liderine İstanbul'da operasyon | Video 03.12.2023 | 08:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA