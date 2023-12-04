Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, İYİ Parti’nin kararını değerlendirdi
Son dakika haberi: İYİ Parti, Genel İdare Kurulu'ndan karar çıktı. İYİ Parti, yerel seçim için CHP ile işbirliği teklifine 'Hayır' dedi. Akşener, "Toplantılarımızdan CHP'ye 'Hayır' kararı çıktı' dedi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, İYİ Parti’nin kararını A Haber'e değerlendirdi.
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