SON DAKİKA | İYİ Parti'den CHP'ye şok: Yerel seçim için işbirliğine hayır!
Son dakika haberi: İYİ Parti, Genel İdare Kurulu'ndan karar çıktı. İYİ Parti, yerel seçim için CHP ile işbirliği teklifine 'Hayır' dedi. Akşener, "Toplantılarımızdan CHP'ye 'Hayır' kararı çıktı' dedi.
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