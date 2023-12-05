142 Türk vatandaşı İstanbul’a geldi

Dışişleri Bakanlığı'nın duyurduğu 142 Türk vatandaşının Gazze'den tahliyesi önceki sabaha karşı gerçekleşti. Türk vatandaşlarını taşıyan ve Kahire Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na indi. Vatandaşları Dışişleri Bakanlığı temsilcileriyle AFAD yetkilileri karşıladı. Bazı vatandaşlar tahsis edilen araçlarla havalimanından ayrılırken, başka illere gidecekler otobüslerle otellere yerleştirildi. Vatandaşları karşılayan bazı aile yakınları gözyaşlarına hâkim olamadı.Dışişleri Bakanlığı dün Türk vatandaşları ile aile yakınlarından oluşan 130 kişilik grubun daha Gazze'den Mısır'a geçtiğini bildirdi. Yeni grup en kısa sürede Türkiye'ye getirilecek. ANKARA