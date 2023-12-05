Dijital Telif Yasası için flaş çıkış: Bunun adı hırsızlıktır, 120 yıl önceki anlayışla hazırlanmış kanun ile bu iş olmaz...

DİJİTAL TELİF YASASI İÇİN GÖZLER TBMM'DE

Dijital Telif Yasası için bekleyiş sürüyor. Dijital yayıncılık yapanların, Google'dan ve izinsiz haber kullanımlarından telif almasını öngören yasanın benzerleri, Kanada, Avustralya, Fransa, Almanya ve birçok AB ülkesinde hayata geçirildi. Yasa aile birlikte Google birçok ülkede telif ödemesi yapmayı kabul etti. Böylece dijital yayıncılar emeklerinin karşılığını alma hakkı kazandı. Türkiye'de benzer bir çalışma yürütülüyor. Yasanın bir an önce hayata geçmesi için gözler TBMM'ye çevrilmiş durumda.

"HUKUKİ OLARAK BİR BOŞLUK VAR"

Türkiye İnternet Medya Birliği Başkanvekili Avukat Cüneyd Altıparmak, sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, dijital telif konusunun 'çok katmanlı bir olgu' olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

Konunun görünenden fazla boyutu var. Haber içerikleri, sosyal medya içerikleri, dijital kanallardaki görüntüler, internet medyası alanı vb genişlikte bir alan.

Konunun sektörel boyutu ağır basıyor. Bu konu ile ilgili sektördekilerin tümünün bilgisine başvurulması şart.

Ortada bir hukuki olarak bir boşluk var.