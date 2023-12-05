Doha’dan ateşkes çağrısı yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani'nin resmi davetlisi olarak dün Doha'ya geldi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Atiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı. Erdoğan, Lusail Sarayı'na gelişinde ise Katar Emiri El Sani tarafından törenle karşılandı. Erdoğan ve El Sani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. El Sani ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı. Erdoğan ve El Sani, yaklaşık bir saat süren ikili görüşme gerçekleştirdi. İkili zirvenin ardından Erdoğan ve El Sani başkanlığındaki heyetlerin katılımıyla Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'na geçildi.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze katliamındaki son durum, ateşkes ve kalıcı barış çabaları, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için atılan ya da atılacak adımların ele alındığı görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in işlediği savaş suçlarının hesabını mutlaka vermesi gerektiğini, bunun için hukuki gayretlerin yanında uluslararası desteğin de artırılmasının önemli olduğunu ifade etti. Erdoğan, Gazze'ye insani yardımların yeterli derecede ulaştırılması için Türkiye'nin çabalarının artarak devam ettiğini belirtti.Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler de çok boyutlu bir şekilde değerlendirildi." Görüşmelerin ardından Erdoğan, El Sani tarafından onuruna verilen akşam yemeğine iştirak etti. Başkan Erdoğan bugün de Doha'da gerçekleştirilecek Körfez İşbirliği Konseyi'nin 44. Zirvesi'ne katılacak. Türkiye, stratejik diyalog ortağı olduğu konseyin toplantılarına uzun süredir katılmıyordu. El Sani tarafından zirveye davet edilen Erdoğan, liderlerle görüşmelerinde ikili ve bölgesel konuları ele alacak. Doha'dan ateşkes ve barış çağrısında bulunacak.Görüşmelerin ardından, Başkan Erdoğan ile El Sani huzurunda çeşitli alanlarda 12 işbirliği anlaşması imzalandı. Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı Ortak Bildirisi'ne ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani imza attı.Başkan Erdoğan, "İslam dünyası olarak Gazze'nin tek bir karış toprağını dahi işgalci İsrail'e bırakmamak, hepimizin boynunun borcudur. Bunu sadece Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz için değil, aynı zamanda kendi güvenliğimiz, kendi toprak bütünlüğümüz için de yapmalıyız. Bugün Gazze'yi işgal edenlerin yarın Arzı Mevud hezeyanıyla başka yerlere göz dikeceğini çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bugün, Gazze'yi ve Filistin'i savunmak demek, Kudüs'le birlikte Mekke'yi, Medine'yi, İstanbul'u savunmak, Şam'ı, Beyrut'u, Bağdat'ı ve diğer İslam beldelerini de savunmak demektir. Yangının, acının ve feryadın bizim ocağımıza ulaşmasını beklersek Allah korusun o yangın bir gün mutlaka evimize gelecektir. Asya'dan Afrika'ya, Amerika'dan Avrupa'ya 2 milyar ferdi olan büyük bir aile olduğumuzun şuuru ve duyarlılığıyla hareket ettiğimiz takdirde, kimse bizi tehdit edemez, kimse bize parmak sallayamaz" dedi.