Milletvekilleri de isyan etti! CHP'de "HEDEP" rahatsızlığı

CHP'de genel başkanlık koltuğunu devraldığı günden bu yana HEDEP'e yeşil ışık yakıp methiyeler düzen Özgür Özel, bu kez parti içinden tepki gördü. Antalya'daki kampın ilk gününde milletvekilleri ile değerlendirme toplantısı yapan Özel, kurultay sürecine ilişkin memnuniyetsizliklerin yanı sıra sonraki sürece ilişkin önerileri de dinledi. Dönem dönem gergin anların yaşandığı bildirilen toplantıda, bazı milletvekillerinin HEDEP ile yakınlaşma politikası üzerine eleştirilerini sıraladığı ortaya çıktı.
NOT ALMAKLA YETİNDİ
Partiye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, toplantıda söz olan bazı milletvekilleri, "HEDEP ile yakınlaşma partiye zarar veriyor. Toplum içinde zor duruma düşüyoruz" şeklinde ifadeler kullandı. Özel'in ise toplantıdaki tüm eleştiri ve şikayetleri sakin bir tavırla dinleyerek not almakla yetindiği kaydedildi.
SİCİL DOSYASI KABARIK
Kısa süre önce TSK'ya ağır iftiralar atan Sezgin Tanrıkulu'nu savunan Özel, kurultayda Selahattin Demirtaş'a da selam göndererek gündeme oturmuştu. HEDEP ile işbirliğine her fırsatta yeşil ışık yakan Özgür Özel, Pervin Buldan'la da Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın konserine gitmekten geri durmamıştı. Özel'in, Chakar'ın elini öpmesi ve bunu da günlerce savunması büyük tepki çekmişti.