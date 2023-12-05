Milletvekilleri de isyan etti! CHP'de "HEDEP" rahatsızlığı

NOT ALMAKLA YETİNDİ

Partiye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, toplantıda söz olan bazı milletvekilleri, "HEDEP ile yakınlaşma partiye zarar veriyor. Toplum içinde zor duruma düşüyoruz" şeklinde ifadeler kullandı. Özel'in ise toplantıdaki tüm eleştiri ve şikayetleri sakin bir tavırla dinleyerek not almakla yetindiği kaydedildi.