SON DAKİKA | İYİ Parti’den ihraç edilen Ümit Dikbayır’dan flaş açıklamalar: Saçma sapan iddialar çökmüştür

"SAÇMA SAPAN İDDİALAR ÇÖKMÜŞTÜR"

Dikbayır, ihraç kararının hemen ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Biliyorsunuz 3 suçlama ile Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildim. MDK bu 3 suçun 2'sini reddetti. Basın önünde partiyi eleştiren açıklamalar nedeniyle ihraç kararı verdi. Taciz gibi yalan ve saçmasapan bir iddia vardı. Bu iddia MDK tarafından reddedilerek çöktü." ifadelerini kullandı.