SON DAKİKA | Ümit Dikbayır İYİ Parti’den ihraç edildi

Son dakika haberi... Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İYİ Partili Ümit Dikbayır partisinden ihraç edildi.

NE OLMUŞTU?

Ümit Dikbayır'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener' in aile bireylerinin, ayrıca özel kalem müdürü ve eşinin banka hesaplarını incelettirdiği, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinden şahsına, ailesine ve üçünü kişilere ihale veya iş alınmasına aracılık ettiği ve parti kasasında paranın eksik olduğu iddia ediliyordu.

Meral Akşener'in kesin ihraç talebiyle disipline sevkini istediği Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, hakkındaki iddiaların araştırılması için cumhuriyet savcılığına kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

DİKBAYIR SERT ÇIKMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve ailesinin hesaplarını incelettiği iddia edilen Dikbayır, parti yönetimi tarafından "taciz" suçlamasıyla da disiplin kuruluna sevk edilmişti. Kendisinin hiçbir banka hesabını inceletmediğinin ortaya çıktığını, parti yönetiminin de bunu örtmek için taciz yalanını ortaya attığını savunan Dikbayır, "Hesap inceleme olayı unutulsun diye taciz yalanını uydurdular. Cambaza bak mevzusu" ifadelerini kullanmıştı.

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