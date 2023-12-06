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Giriş Tarihi: 6.12.2023 22:41 Son Güncelleme: 6.12.2023 22:53

Mansur Yavaş’ın Eski Özel Kalemi'nden şok 'Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’ sözleri: İmamoğlu satın aldı!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’nun istifa ettiği haberini ardından, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım dikkat çekti...

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Mansur Yavaş’ın Eski Özel Kalemi’nden şok ’Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’ sözleri: İmamoğlu satın aldı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Özel Kalem Müdürlüğü ve ABB İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan ve daha sonra İYİ Parti'den Ankara Milletvekili olarak TBMM'ye giren Yüksel Arslan'ın, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun istifa ettiği haberlerinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yorum dikkat çekti.

Arslan yaptığı yorumda Yanıkömeroğlu'nu kastederek 'İmamoğlu satın aldı" ifadelerini kullandı. Arslan'ın daha sonra söz konusu yorumu sildiği görüldü.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın istifa eden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun istifa etmesinin ardından yaptığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım akıllarda soru işaretlerine sebep oldu.

"İMAMOĞLU SATIN ALDI"

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın eski İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı ve Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan ve daha sonra İYİ Parti'den Ankara Milletvekili olan Yüksel Arslan, geçmişini çok çabuk unuttu...

CHP'li ABB kapısından Milletvekili olan Arslan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun istifa etmesinin ardından dikkat çekici bir şekilde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Arslan, Yanıkömeroğlu'nu kastederek yaptığı paylaşımda, "İmamoğlu satın aldı" ifadelerini kullandı. Arslan' söz konusu ifadelerine gelen tepki sonrası ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı sildi.

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Mansur Yavaş’ın Eski Özel Kalemi'nden şok 'Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’ sözleri: İmamoğlu satın aldı!
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