Mansur Yavaş’ın Eski Özel Kalemi’nden şok ’Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’ sözleri: İmamoğlu satın aldı!

"İMAMOĞLU SATIN ALDI"

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın eski İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı ve Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan ve daha sonra İYİ Parti'den Ankara Milletvekili olan Yüksel Arslan, geçmişini çok çabuk unuttu...