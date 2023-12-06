Mansur Yavaş’ın Eski Özel Kalemi’nden şok ’Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’ sözleri: İmamoğlu satın aldı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Özel Kalem Müdürlüğü ve ABB İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan ve daha sonra İYİ Parti'den Ankara Milletvekili olarak TBMM'ye giren Yüksel Arslan'ın, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun istifa ettiği haberlerinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yorum dikkat çekti.
Arslan yaptığı yorumda Yanıkömeroğlu'nu kastederek 'İmamoğlu satın aldı" ifadelerini kullandı. Arslan'ın daha sonra söz konusu yorumu sildiği görüldü.
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın istifa eden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun istifa etmesinin ardından yaptığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım akıllarda soru işaretlerine sebep oldu.
CHP'li ABB kapısından Milletvekili olan Arslan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun istifa etmesinin ardından dikkat çekici bir şekilde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.