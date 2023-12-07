Ankara’da gece vakti ağaç katliamı

Ankara'nın göbeği Kızılay'ın adeta simgesi haline gelen 20'ye yakın çınar ağacı, bir gece yarısı operasyonuyla Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekipleri tarafından geçen cumartesi kesildi. 2019 yerel seçimlerinde Ankaralılara nefes alınabilir bir kent vaat eden CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, bu sözünü de tutmadı. Göreve geldiği günden beri vatandaşlara sıfırdan bir tane park yapmayan Yavaş'ın, Kızılay'ın göbeğinde yıllardır duran asırlık çınar ağaçlarını da bir gecede katlettiği görüldü. Yavaş'ın ağaçları katletmesine vatandaşlar sert tepki gösterdi.Gürkan Vural, "Burada ağaç kesilmemiş, ağaç katliamı yapılmış. Burada katledilen ağaçların yerine yenisinin geleceği de meçhul. Verilen karar çok yanlış olmuş. Her kafasına esen ağaç keserse Ankara'mızda nefes alınacak yer kalmaz" dedi. Zöhre Demirer, "Bu ağaçların kesilmesi günah. Mansur Yavaş, bu konu hakkında neden hiçbir bilgilendirme yapmadı. Kafasına göre Ankara'nın göbeğinde ağaç katletme cesaretini kimden aldılar" ifadelerini kullandı.Kemal Sarısoy da, "Ağaçlar doğanın akciğerleridir. ABB ağaçların kuruduğunu iddia etmiş. Ancak kuruyan dallar kesilir. Sayın Yavaş yeşile yatırım yapacağını vurgulamıştı ama bugün bu ağaçları kesmesi verdiği sözü tutmadığının en büyük kanıtıdır" şeklinde konuştu. Nazım Tokat ise, "Ağaçların kesilmesi bana tamamen anlamsız geldi. Bu ağaçların burada oluşturduğu bir güzellik vardı. 100 yıllık çınar ağaçları şimdiye kadar kurumamıştı, şimdi mi kuruyası tutmuş?" diye konuştu.Muhammet Kar da "Bu kesilen ağaçlar bizim geleceğimiz. Burada duran ağaçların neden kesildiğini kimse bilmiyor. Vatandaş olarak ben doğduğumda bu ağaçlar buradaydı. O zamana kadar kurumadı da şimdi neden kurudu? İhmal olduğunu düşünüyorum." dedi.Utku Sönmez, "Ağaçların kesilmesi bana göre çok yanlış. ABB 5 yıldır Ankara'ya bırakın çivi çakmayı var olanı koruyamadı. Bugün kesilen ağaçlar da bunun en büyük göstergesi. Yıllardır buralarda duran asırlık ağaçlar bir anda ne oldu da kesildi? 5 yıldır elle tutulur bir hizmetini göremedik" dedi.