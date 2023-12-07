Ben PKK ile yüreğimle savaşıyorum

Anne Hacire Akar'ın 2019 Ağustos'unda kaçırılan oğlunu kurtardıktan sonra bir grup annenin Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eyleminde 1555 gün geride kaldı. Bu süreçte eyleme destek artarken, ailelerin sayısı da 370'e yükseldi. Anneler verdikleri mücadele sayesinde bugüne kadar 48 kişiyi örgütün elinden kurtarmayı başardı. PKK'ya karşı verilen en büyük sivil eylem olarak tarihe geçen anneler, yaz kış, kar yağmur, bayram, salgın demeden aralıksız mücadelelerine devam etti. Bu süre içerisinde HDP (HEDEP) annelerin eylemi karşısında daha fazla duramayarak binayı terk etmek zorunda kaldı.Van'da kaçırılan kızı Şeyma için mücadele eden anne Nazlı Sancar eylemini Ankara'da sürdürüyor. Ankara'da HDP Genel Merkezi önünde eylemine devam eden Nazlı Sancar, 12 yıldır PKK ile mücadele eden bir anne olduğunu belirterek, "13 yaşındaki evladımın kolunu bağlayarak benden çaldılar. Benim ciğerimi söküp götürdüler. HDP, Yeşil Sol Parti ve HADEP de olsa artık bizi kandıramazlar. Biz bu kapıdan ve HDP'nin ensesinden ayrılmayacağız. Evlatlarımızı bu kapıda kaybettik, aynı bu kapıda da isteyeceğiz. Benim elimde hiçbir silah yok. Ben yüreğimle HDP ve PKK ile savaşıyorum. Evladımı ölüsü ve dirisiyle HDP'den istiyorum. Benim evladımı geri versinler, onu HDP ve PKK'ya bırakmam. Ha HDP ha PKK. Van'da kaçırdılar kızımı. Kendi çocuklarını özel okullarda okutuyorlar. Benim gibi gariban insanların evlatlarını dağlarda ve mağaralarda çürütüyorlar" ifadelerini kullandı.Terör örgütüne yakın çevreler tarafından kaçırılan kızı Fadime'ye kavuşmak ümidiyle eylem için Kütahya'dan Diyarbakır'a gelen anne Hatice Levent ise 9 yıldır kızının peşinde olduğunu ve onu kurtarmak için PKK ve HDP ile mücadele ettiğini söyledi. Anne Levent, "Kızım, eğer beni görüp duyuyorsan gel, devletimize teslim ol. Hiçbir korkunuz olmasın. 9 senedir ben kızımın peşindeyim. Bize bu çileyi yaşatanlar, çocuklarımızı dağlarda mağaralara mahkûm etmişler. Bizim yavrularımızın elleri kalem tutuyordu, silah verdiler. Artık ana baba ocağına dönün" diye konuştu.Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak için eylem yapan aile sayısı 46'a yükseldi. 20 gün önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 23 yaşındaki oğlu için eyleme katılan anne Y.S., her hafta HDP il binası önünde bir araya gelen ailelere destek vermeye başladı. Anne Y.S. de çocuğunun kaçırılarak dağa götürüldüğünü belirtip şunları kaydetti: "Çocuğumu kaçırmışlar, devletimizden rica ediyorum, çocuğumu getirsinler. Ne olursa olsun evladımı getirsinler. Ben çocuğumu dağa göndermiyorum ve ölmesini istemiyorum."