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Giriş Tarihi: 7.12.2023 20:36

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze konusunda temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik temaslarda bulunmak üzere yarın ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret edecek.

AA
Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze konusunda temaslarda bulunmak üzere ABD’ye gidiyor

Bakanlıktan yapılan çıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'nin 11 Kasım'daki Olağanüstü Ortak Zirvesinde Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin Dışişleri Bakanlarının, Gazze'de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Fidan'ın söz konusu ortak diplomatik çaba çerçevesinde temaslar yürütmek üzere yarın Washington'ı ziyaret edeceği aktarıldı.

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Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze konusunda temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gidiyor
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