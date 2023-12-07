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Giriş Tarihi: 7.12.2023

FETÖ’nün soru hırsızları yakalandı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
TOLGA YANIK TOLGA YANIK
FETÖ’nün soru hırsızları yakalandı
Ankara'da 2009 yılı Maliye Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavı soruşturması kapsamında 4 şüpheliye Ankara merkezli eşzamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin sınav öncesi usulsüz şekilde ele geçirilen soruları dağıttıkları, dağıtılan soruları alarak sınavı kazandıkları belirlendi.
Konya'da ise, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan hüküm giyen 3 FETÖ mensubunu yakaladı. 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hilal Oğuz ve Mustafa Ağrulu ile 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsmail Taşçı saklandıkları adreslerde yakalanarak cezaevine gönderildi.
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FETÖ’nün soru hırsızları yakalandı
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