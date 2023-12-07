Katil 2 aydır kana doymadı!

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye soykırım boyutuna varan saldırılar yapan İsrail yerleşim yerleri, hastane, okul, cami, kilise demeden 2 aydır düzenlediği saldırılarda 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın toplam 16 bin 258 Filistinliyi öldürdü, 43 bin 616 kişiyi yaraladı. 7 bin 600 kişi de kayıp. İsrail güçleri, sonraki günlerde de Gazze'ye insani yardımların girişini engelleyerek elektrik, gıda ve yakıt akışını kesti. Batılı ülkeler sivillerin katledilmesini görmezden gelmenin ötesinde açıkça destekledi. 13 Ekim'de Durra Çocuk Hastanesi fosfor bombasıyla vuruldu. Gazze Şeridi'nin kuzeyindekiler sürgün edildi. 6 günlük ateşkesi ABD onayıyla bozan İsrail güneye saldırılarını yoğunlaştırarak 6 günde 1000'den fazla sivili katletti.Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan kararlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ABD ve yandaşları tarafından veto edildi. İsrail, 22 hastanenin tahliye edilmesini istedi ve 15 Ekim'de El Ehli Hastanesi'ni bombalayarak 500 kişiyi katletti. Sivillerin sığındığı tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ni bile bombaladı. Saldırılarda 493 sağlık çalışanı öldü. Şifa ve Endonezya hastaneleri zorla boşalttırıldı. İsrail ordusu, Cibaliye Mülteci Kampı'nı da kuşatma altında tutuyor. İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin'e saatlerce süren baskınında en az 18 Filistinli tutuklandı. Mülteci kampının merkezine "fosfor bombalarıyla" yoğun bir şekilde saldırıldı. Batı Şeria'daki baskınlarla 3 bin 640 kişi gözaltına alındı. İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısı, 7 Ekim'den bu yana yaklaşık yüzde 50 artarak 7 bin 800'e ulaştı.İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen 68 Türk vatandaşı ve aile yakını önceki sabah Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı. Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçen Türk vatandaşlarını taşıyan ve Kahire Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na indi. Grupta pusetteki bebekler ve çocuklar dikkat çekti.Katar merkezli Al Jazeera kanalı muhabirlerinden Hani Mahmud, Gazze'deki durumu "Filistinlilerin hiçbir yere gitme seçeneği yok. Son 2 gündür kapatılan Refah Sınır Kapısı'na bakıyoruz. Ağır bir bombardıman altında olan halk birkaç sokağa itiliyor. Bu toprak parçasına 1.5 milyondan fazla insan sıkıştı. Sokaklar ve yollar insanlarla dolu. Yağışlı havalarda sokakta uyuyanlar var. Yaşam koşulları insanlar için çok ama çok zorlaşıyor" dedi.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "İsrail ordusu Kemal Advan Hastanesi'ni hizmet dışı bıraktı" açıklamasını yaptı. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 400 binden fazla kişi tamamen sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı. BM'den de "Hastanedeki yaralı artışıyla başa çıkılamıyor. Sivil katliam durdurulmalı" mesajı paylaşıldı. Aksa Şehitleri Hastanesi'ne son 24 saatte 73 ölü ve 123 yaralı getirildiği açıklandı.Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, Gazze'de 117 bin akut solunum yolu enfeksiyonu vakası, 5 yaş altı çocuklarda 86 bin ishal ve dehidrasyon (sıvı kaybı) vakası, 26 bin uyuz ve bit, 2 bin 400'den fazla da su çiçeği vakası tespit edildiğini duyurduUNICEF Sözcüsü James Elder, "Çocuklara karşı yürütülen bu savaş, güneyde gördüğümüz her şeyi aşan ve kesinlikle kuzeyde gördüğümüz her şeyle aynı ölçekte bir vahşetle yeniden başladı" dedi. İsrail dün de Gazze'nin güneyindekiler için yeni tahliye mesajları yayınladı. Bani Suhaila'da kendilerine ayrılmış dört blokta (50, 51, 52 ve 219) bulunan barınaklarda ve okullarda yaşayan yerinden edilmiş kişilerin "derhal tahliye edilmesi" konusunda uyarı yayınlandı.ABD'nin California eyaletinin San Francisco kentindeki belediye meclisine, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesine ve ateşkese varılmasına dair önerge sunuldu. İki binden fazla vatandaş belediye binasına Filistin bayraklarıyla girdi.ABD'de Filistin'e destek veren ünlülerin sinema dünyasında sansürlenmesine karşı Beverly Hills kentinde gösteri düzenlendi. 'Hollywood'da kara listeye karşısıyız' yazılı pankartlar kullanıldı.Washington'da da ateşkes yanlıları Eğitim Bakanlığı'nın bir seminerine "Gazze'de ateşkes" yazılı pankartlarla girdi.