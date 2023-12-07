Ogün Samast’a yurtdışı yasağı

AGOSGazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast hakkında açılan "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" davası dün görülmeye başlandı. İkametgâhını Trabzon'un Akçaabat ilçesi olarak gösteren ve SMS ile ifadeye çağrılan Samast ifade vermek üzere Akçaabat 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne yürüyerek geldi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan Samast'a savunması soruldu. İddianamenin kendisine bugün tebliğ edildiğini ileri süren Samast, savunma hazırlamak için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme, Samast'ın talebini kabul ederek ek süre verirken, Samast hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasını kararlaştırdı. Samast hakkında "terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis isteniyor.