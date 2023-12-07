Türk dünyası avukatlar birliği kurulacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Uluslararası Türk Hukuk Tarihi Kurultayı'na katıldı.Türk devletleri ile önümüzdeki süreçte de ortak yürütecekleri çalışmaları geliştirmekte kararlı olduklarını belirten Bakan Tunç, bu kapsamda avukatların mesleki konularda yardımlaşmalarını sağlamak amacıyla Türk Dünyası Avukatlar Birliği'nin kurulması için gerekli adımları atacaklarını kaydetti.Bakan Tunç, son 21 yılda sessiz devrim niteliğinde reformlar gerçekleştirildiğini belirterek, "Temel kanunlarımızı çağın gereklerine uygun olarak ve milletimizin ihtiyacını gözeterek yeniledik. Bu kapsamda, Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu, Kabahatler Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun yeni düzenlemeler arasında yer almıştır. Yaptığımız reformlarla günümüzde Türk hukuku, ulusal ve uluslararası normlara uyum sağlayan, çağdaş dünya ile entegre bir hukuk sistemine sahiptir" ifadelerini kullandı.