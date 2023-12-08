SON DAKİKA | TBMM Dijital Mecralar Komisyon Üyesi Şebnem Bursalı A Haber’e açıkladı: TikTok kapatılacak mı?

YASAKLAMAYA KARŞIYIZ

Bu toplantının yapılacağının duyurulmasından sonra hem bana hem de komisyon üyesi arkadaşlara çeşitli mecralardan binlerce mesaj geldi. Bize gelen mesajların yüzde 90'ından fazlası kapatılmasını istiyor. Bu sosyal ağları kapatmak bir çözüm değil. Netice itibarıyla bizler AK Parti olarak son 22 yıldır özgürlüklere ve demokrasiye verdiğimiz önemi ortaya koyuyoruz. Yasakçılığa ve sansüre karşıyız. TikTok başta olmak üzere hiçbir sosyal mecraya karşı yasaklamaya ve sansüre karşıyız ve bundan yana olmamız söz konusu bile olamaz.

Burada bir ama var. Demokrasi ve özgürlük tamam ancak kamu düzeni söz konusuysa bireysel hak ve özgürlükler söz konusuysa bunun yanında aile birliği, bütünlüğü söz konusuysa kimse kusura bakmasın bir denetlemenin bir düzenlemenin bir kontrolün olması gerektiğinin hepimizi biliyoruz ve hepimizi bu konuda hemfikiriz. Yasaklamak yerine doğru içerik ve doğru iletim sadece bu ve bu kadar basit. Bunu en başta yapması gereken sosyal ağ tedarik eden şirketlerdir. Bunların belli bir filtreleme sistemi olduğunu kendilerinden tekraren öğrendik.