TBMM Dijital Mecralar Komisyon Üyesi Şebnem Bursalı A Haber’e açıkladı: TikTok kapatılacak mı? | Video

Son dakika haberi... Son günlerde sosyal paylaşım sitesi TikTok'ta artan müstehcen yayınlar, büyük tepkilere neden oldu. TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen dün TBMM'de Dijital Mecralar Komisyonu’na konuyla ilgili bilgi verdi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Şebnem Bursalı A Haber’e komisyondaki görüşmeyi anlattı.